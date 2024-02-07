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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 18:45
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Не вкрутили 4 болта — отвалилась дверь в полете: отчет NTSB о аварии с Boeing 737

Он поднимает вопросы безопасности
В новом отчете Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) говорится об упущении в системе безопасности, которое привело к тому, что у самолета Boeing 737 Max 9 в середине полета отвалилась заглушка пассажирской двери. Следователи обнаружили, что отсутствовали четыре важнейших болта, что привело к неисправности заглушки и потенциальной угрозе жизни людей.

Инцидент, произошедший 5 января, вынудил самолет Alaska Airlines совершить экстренную посадку. К счастью, никто не получил серьезных травм, но в отчете говорится о тревожной череде событий и возможных сбоях в обслуживании.

Отсутствующие болты отвечали за фиксацию дверной заглушки на месте и предотвращали ее движение вверх. Отсутствие маркировки вокруг отверстий для болтов указывает на то, что они вообще не были установлены.

Заглушки дверей, несмотря на такие преимущества, как простор для пассажиров и снижение веса, требуют тщательного обслуживания из-за своей упрощенной конструкции. Следователи подозревают, что болты, скорее всего, были забыты при производстве.

Капитан судна Alaska Airlines 5 января сообщил диспетчерам о громком взрыве, за которым последовали изменения давления и трудности со связью. Несмотря на то, что посадка была безопасной, этот инцидент поднимает тревожные вопросы о потенциальных уязвимостях в процедурах технического обслуживания самолетов.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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#Boeing
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#самолет
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#авария
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#Boeing