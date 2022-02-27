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Не время расслабляться: эксперт оценил ситуацию с коронавирусом

Все не так радужно, как может показаться
Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что даже учитывая снижение уровня заболеваемости коронавирусом в России, не стоит расслабляться, потому что показатели смертности растут.
Не время расслабляться: эксперт оценил ситуацию с коронавирусом

По словам Гинцбурга, спад заболеваемости никак не связан с отсутствием опасности.

Есть еще такой показатель как смертность. К сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться

Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи

Но он объяснил, с чем связано меньшее количество выявленных заболеваний коронавирусом. По его словам, все дело в том, что люди начали переносить заболевание “на ногах”, не обращаясь в больницу. Помимо этого, увеличилось число вакцинированных граждан.

Он предупредил, что люди из группы риска все еще находятся в наибольшей опасности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА новости
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