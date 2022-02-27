Не время расслабляться: эксперт оценил ситуацию с коронавирусом

Но он объяснил, с чем связано меньшее количество выявленных заболеваний коронавирусом. По его словам, все дело в том, что люди начали переносить заболевание “на ногах”, не обращаясь в больницу. Помимо этого, увеличилось число вакцинированных граждан.

Он предупредил, что люди из группы риска все еще находятся в наибольшей опасности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.