Не время расслабляться: эксперт оценил ситуацию с коронавирусом

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Не время расслабляться: эксперт оценил ситуацию с коронавирусомВсе не так радужно, как может показаться
Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что даже учитывая снижение уровня заболеваемости коронавирусом в России, не стоит расслабляться, потому что показатели смертности растут.
По словам Гинцбурга, спад заболеваемости никак не связан с отсутствием опасности.
Есть еще такой показатель как смертность. К сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться
Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи
Но он объяснил, с чем связано меньшее количество выявленных заболеваний коронавирусом. По его словам, все дело в том, что люди начали переносить заболевание “на ногах”, не обращаясь в больницу. Помимо этого, увеличилось число вакцинированных граждан.
Он предупредил, что люди из группы риска все еще находятся в наибольшей опасности.
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Источник: РИА новости