Не все люди так питаются: оказалось, что неандертальцы ели крабов

Авторы новой научной работы рассказали, что «в конце последнего межледниковья неандертальцы регулярно добывали крупных коричневых крабов». Они вылавливали ракообразных со средней шириной панциря 16 см. Затем их приносили в пещеру, где их жарили на углях и съедали.

Учёные обнаружили, что крабы были в основном крупными взрослыми особями, которые давали около 200 г мяса. «Наши результаты добавляют лишний гвоздь в гроб устаревшего представления о том, что неандертальцы были примитивными обитателями пещер, которые едва могли наскрести на жизнь за счёт трупов крупной дичи», — отметили исследователи.