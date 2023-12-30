Не все так «радужно»: Disney, Warner и другие столкнулись с убытками в 5 миллиардов долларов

Paramount, по сообщениям, обсуждала со Skydance, и даже Warner, слияние. Но аналитики предупреждают, что пока не стоит радоваться — переговоры на «ранней стадии».

Помимо проблем со стримингом, традиционные медиагиганты тонут в море проблем: падающие продажи рекламы, голливудские забастовки, раздувающие производственные расходы. «Полная и абсолютная паника», — кричат аналитики, наблюдая, как исчезает реклама на телевидении, спорт пожирает бюджеты, а магия кино угасает. Тем временем Netflix, первопроходец потокового вещания, с ликованием собирает прибыль и наблюдает за тем, как барахтаются конкуренты.

В течение многих лет медиагиганты бросались деньгами, как конфетти, пытаясь свергнуть Netflix с трона в потоковом шоу. Теперь же наступает пора «отвечать» за стагнацию индустрии, а аналитик Майкл Натансон заявляет, что «встряска началась».

Netflix, у которой в этом квартале появилось 9 миллионов новых подписчиков, стоит как победитель. Ее конкуренты, тем временем, сталкиваются с отрезвляющим вопросом: «Как создать жизнеспособный потоковый сервис, не сжигая деньги?».