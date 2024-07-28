Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2024, 15:00
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«Не вступайте в секту»: Эдвард Сноуден прокомментировал биткоин

И политиков, выступающих за криптовалюты
Выступая на конференции по биткоину в Нэшвилле, Эдвард Сноуден, известный разоблачитель США, обратился к сторонникам криптовалюты с предостережением. Выступая онлайн перед большой аудиторией, Сноуден посоветовал участникам конференции голосовать в поддержку политиков, дружественных криптовалютам, но предостерег от впадения в «идеологический экстремизм».
«Не вступайте в секту»: Эдвард Сноуден прокомментировал биткоин
© Ferra

«Отдайте свой голос, но не вступайте в секту», — призвал Сноуден, подчеркнув, что, хотя участие в политической жизни важно, оно не должно приводить к фанатизму. Он выразил скептицизм по поводу преобразующей силы выборов, предположив, что изменения часто сводятся к «другой форме на том же полицейском».

Выступление Сноудена прозвучало на фоне политической атмосферы конференции, в которой приняли участие такие известные личности, как бывший президент страны Дональд Трамп, сенатор Билл Хагерти и кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Ключевой темой выступления Сноудена стало растущее использование искусственного интеллекта (ИИ) для правительственной слежки. Он раскритиковал потенциал ИИ для анализа огромных объемов персональных данных, включая финансовые транзакции.