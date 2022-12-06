Не всякая добавка нужна: какие пищевые вещества действительно полезны для здоровья сердца

Исследователи проанализировали в общей сложности 884 исследования микроэлементов, принимаемых в качестве пищевых добавок.

Долгое время считалось, что антиоксидантные добавки играют роль в здоровье сердца. Однако результаты их исследований были противоречивыми. Теперь учёные нашли убедительные доказательства того, что некоторые из антиоксидантов полезны для сердечно-сосудистой системы. К ним относятся жирные кислоты омега-3, фолиевая кислота и коэнзим Q10. Омега-6 жирная кислота, L-аргинин, L-цитруллин, магний, цинк, альфа-липоевая кислота, мелатонин, катехин, куркумин, флаванол, генистеин и кверцетин также снизили риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Но не все добавки были полезными. Витамин С, витамин D, витамин Е и селен не оказали влияния на исходы сердечно-сосудистых заболеваний или риск диабета второго типа. А вот добавки бета-каротина увеличивали смертность от всех причин.

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