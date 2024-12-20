Не вулкан привел к вымиранию динозавров, подтвердили ученые США

Проанализировав ископаемые молекулы из древних торфов в США, ученые реконструировали климат в этот период. Они обнаружили, что извержение вулкана вызвало похолодание на 5 °C примерно за 30 000 лет до падения метеорита. Однако температура стабилизировалась примерно за 20 000 лет до падения астероида. Вероятно, этому способствовал «вулканический CO₂».

В исследовании делается вывод о том, что удар метеорита стал причиной массового вымирания. В отличие от вулканической активности, астероид вызвал лесные пожары, землетрясения, цунами и «импактную зиму», солнечный свет был заблокирован поднявшейся в атмосферу пылью, разрушив экосистемы.

Используя бактериальные молекулы, сохранившиеся в древних отложениях, исследователи составили подробную температурную шкалу. Лорен О’Коннор из Утрехтского университета объясняет, что «вулканические» события произошли слишком рано, чтобы быть основной причиной вымирания.