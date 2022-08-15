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Не Wildberries, а «Ягодки»: крупнейший маркетплейс русифицировался?Проверьте сами
Редакция Ferra.ru заметила, что в шапке сайта Wildberries вместо старого названия теперь указано «Ягодки».
Адрес сайта не сменился: это по-прежнему wildberries.ru. Также название Wildberries осталось на некоторых кнопках. А вот на лого теперь красуется «Ягодки». В соответствии с этим изображениями ягод украшена и вся шапка:
Пока неясно, редизайн был сделан надолго или это временная акция? Возможно, это приурочено к «Чёрной пятнице». Сам Wildberries пока ничего не объявлял.
Ранее маркетплейс сообщил лишь то, что на сайте стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов Garamond, Miss F, Polaris, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids, а также международных брендов Lumberjack и Kinetix.