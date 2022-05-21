Не злитесь на противников борьбы с COVID — у них просто неудачная наследственность

Исследователи собрали данные у 27 537 человек. Их спрашивали о том, переболели ли они COVID-19, об их общем состоянии здоровья и приёме лекарств, социальных демографических характеристиках, таких как доход и образование, благополучие и образ жизни. Также у участников собрали образцы ДНК.

Исследователи заявляют, что доверие к правительству и готовность соблюдать правила локдауна во время COVID-19 были тесно связаны с генетической предрасположенностью участников.

Учёные предположили, что некоторые генетические факторы приводят к устойчивости к стрессу, что позволяет людям лучше справляться с длительными психологическими последствиями пандемии. Однако не у всех такая хорошая наследственность.