Не зря откладывали: SpaceX провела «почти безупречный» 10-й полёт Starship

Не зря откладывали: SpaceX провела «почти безупречный» 10-й полёт StarshipТеплозащита выдержала испытание
© SpaceX / Associated Press
Несмотря на повреждение хвостовой секции, космический корабль успешно приводнился в Индийском океане. Собственно, аномалии и повреждения — предмет исследований SpaceX для улучшения характеристик защитного покрытия ракеты и работы двигателей.
Предыдущие три попытки запуска завершились неудачно. В рамках последнего испытания SpaceX вывела на орбиту восемь симуляторов спутников Starlink, повторно запустила ракетный двигатель Raptor и провела тестирование усовершенствованных систем надёжности Starship. Запуск был произведен в 19:30 по восточному стандартному времени с космодрома Starbase, расположенного в Техасе.
Представитель SpaceX сообщил, что во время 10-го полёта ракета-носитель успешно смоделировала мягкую посадку над Мексиканским заливом, а верхняя ступень штатно приводнилась в Индийском океане. Видеозапись входа в атмосферу показала эффективность теплозащитного экрана Starship при переворачивании.