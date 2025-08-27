Не зря откладывали: SpaceX провела «почти безупречный» 10-й полёт Starship

Предыдущие три попытки запуска завершились неудачно. В рамках последнего испытания SpaceX вывела на орбиту восемь симуляторов спутников Starlink, повторно запустила ракетный двигатель Raptor и провела тестирование усовершенствованных систем надёжности Starship. Запуск был произведен в 19:30 по восточному стандартному времени с космодрома Starbase, расположенного в Техасе.

Представитель SpaceX сообщил, что во время 10-го полёта ракета-носитель успешно смоделировала мягкую посадку над Мексиканским заливом, а верхняя ступень штатно приводнилась в Индийском океане. Видеозапись входа в атмосферу показала эффективность теплозащитного экрана Starship при переворачивании.