Наука и технологии
Сегодня в 11:42
Неандертальцев могло убить смещение полюсов Земли
Нас это тоже может коснуться
Учёные обнаружили свидетельства того, что магнитные полюса Земли сместились около 42 тысяч лет назад. Это могло стать одной из причин исчезновения неандертальцев.
Одна из самых известных версий исчезновения неандертальцев гласит о том, что они были вытеснены людьми современного типа. Однако учёные из Университета Нового Южного Уэльса и Южно-Австралийского музея предположили, что смещение полюсов Земли могло вызвать климатические сдвиги, которые убили древнего родственника человека.
Из-за нарушений магнитного поля Земля оказалась хуже защищена от радиации из космоса. Это вызвало волну изменений климата по всей планете. Помимо этого неандертальцы могли наблюдать множество жутких, но красивых явлений, в частности полярные сияния.
Учёные не исключают, что подобное событие может повториться. И это, конечно, серьёзно отразится на современном обществе.