Неандертальцев могло убить смещение полюсов Земли

Одна из самых известных версий исчезновения неандертальцев гласит о том, что они были вытеснены людьми современного типа. Однако учёные из Университета Нового Южного Уэльса и Южно-Австралийского музея предположили, что смещение полюсов Земли могло вызвать климатические сдвиги, которые убили древнего родственника человека.

Из-за нарушений магнитного поля Земля оказалась хуже защищена от радиации из космоса. Это вызвало волну изменений климата по всей планете. Помимо этого неандертальцы могли наблюдать множество жутких, но красивых явлений, в частности полярные сияния.

Учёные не исключают, что подобное событие может повториться. И это, конечно, серьёзно отразится на современном обществе.