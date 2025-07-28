Исследование провели учёные из университета Пердью и Мичигана. Они изучили собранные ранее данные и провели эксперименты с разлагающейся мышечной тканью и личинками. Выяснилось, что мясо с личинками богато питательными веществами. Возможно, неандертальцы часто ели такое мясо, потому что «хранили» его в условиях, где появлялись личинки.

До этого считалось, что неандертальцы были охотниками и ели только свежее мясо крупных животных. Но учёные предположили, что они могли питаться и испорченным мясом с личинками, получая от этого много энергии и полезных веществ.

Некоторые современные коренные народы и сейчас едят мясо с личинками как деликатес. Например, инуиты в Арктике с удовольствием ели такое мясо, хотя оно выглядело непривлекательно.

Учёные продолжают исследовать, как долго мясо с личинками остаётся полезным и когда оно становится слишком испорченным.