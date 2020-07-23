Неандертальцы могли хуже переносить боль, чем современные люди

Об исследовании кратко пишет «РИА Новости». Гены неандертальцев учёные находят в людях из-за того, что наш вид в течение тысячелетий смешивался с другим. Сейчас доступны несколько высококачественных геномов неандертальцев, которые учёные изучают.

Специалисты из Германии и Швеции рассмотрели один из таких унаследованных генов. Он кодирует натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли. Такой ген встречается у 0,4% населения Великобритании. Эти британцы, как оказалось, действительно ощущают боль острее.

Научная работа показала, что порог инициирования болевых импульсов у неандертальцев был ниже, чем у большинства современных людей.