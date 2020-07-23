Наука и технологии
Вчера 20:34
Неандертальцы могли хуже переносить боль, чем современные люди
Это показал один унаследованный ген
Генетики изучили ген неандертальцев, который кодирует ионный канал, отвечающий за ощущение боли. Они пришли к выводу, что неандертальцы могли хуже переносить боль, чем современные люди.
Об исследовании кратко пишет «РИА Новости». Гены неандертальцев учёные находят в людях из-за того, что наш вид в течение тысячелетий смешивался с другим. Сейчас доступны несколько высококачественных геномов неандертальцев, которые учёные изучают.
Специалисты из Германии и Швеции рассмотрели один из таких унаследованных генов. Он кодирует натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли. Такой ген встречается у 0,4% населения Великобритании. Эти британцы, как оказалось, действительно ощущают боль острее.
Научная работа показала, что порог инициирования болевых импульсов у неандертальцев был ниже, чем у большинства современных людей.