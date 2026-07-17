Неандертальцы на Алтае лечили зубы ещё 59 тысяч лет назад

Неандертальцы на Алтае лечили зубы ещё 59 тысяч лет назадОперацию провели задолго до появления современных людей
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На боковых поверхностях зуба царапины от зубочистки, а в центре аккуратное глубокое отверстие, доходящее до самой чувствительной части зуба с нервами.
Чтобы убедиться, что это именно рукотворное вмешательство, исследователи повторили эксперимент: каменным орудием, похожим на найденные в пещере, они просверлили отверстие в современных зубах. Результат оказался идентичным.
Края отверстия искомого зубы оказались стёртыми и отполированными. Это значит, что человек после операции продолжал жевать этой стороной — зуб не выпал и не сломался. Если бы дырка появилась после смерти, края остались бы острыми.
Таким образом, износ подтверждает сразу два факта: операция проводилась на живом человеке, и она оказалась достаточно успешной, чтобы зуб сохранил работоспособность. Именно поэтому учёные трактуют находку как пример реального медицинского вмешательства, а не случайной или ритуальной модификации
Учёные также выяснили, что под отверстием был глубокий кариес. Вероятно, «врачеватель» пытался удалить больную ткань, чтобы облегчить страдания и остановить заражение.
Операция была мучительной, обезболивающих-то не существовало.