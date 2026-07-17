Неандертальцы на Алтае лечили зубы ещё 59 тысяч лет назад

На боковых поверхностях зуба царапины от зубочистки, а в центре аккуратное глубокое отверстие, доходящее до самой чувствительной части зуба с нервами.

Чтобы убедиться, что это именно рукотворное вмешательство, исследователи повторили эксперимент: каменным орудием, похожим на найденные в пещере, они просверлили отверстие в современных зубах. Результат оказался идентичным.

Края отверстия искомого зубы оказались стёртыми и отполированными. Это значит, что человек после операции продолжал жевать этой стороной — зуб не выпал и не сломался. Если бы дырка появилась после смерти, края остались бы острыми.