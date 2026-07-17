Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2026, 10:44
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Неандертальцы на Алтае лечили зубы ещё 59 тысяч лет назад

Операцию провели задолго до появления современных людей
В Чагырской пещере на Алтае археологи обнаружили коренной зуб неандертальца возрастом около 59 000 лет. На нём видны следы, которые невозможно объяснить случайностью, отметил основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев.
Неандертальцы на Алтае лечили зубы ещё 59 тысяч лет назад

© Ferra.ru

На боковых поверхностях зуба царапины от зубочистки, а в центре аккуратное глубокое отверстие, доходящее до самой чувствительной части зуба с нервами.

Чтобы убедиться, что это именно рукотворное вмешательство, исследователи повторили эксперимент: каменным орудием, похожим на найденные в пещере, они просверлили отверстие в современных зубах. Результат оказался идентичным.

Края отверстия искомого зубы оказались стёртыми и отполированными. Это значит, что человек после операции продолжал жевать этой стороной — зуб не выпал и не сломался. Если бы дырка появилась после смерти, края остались бы острыми.

Таким образом, износ подтверждает сразу два факта: операция проводилась на живом человеке, и она оказалась достаточно успешной, чтобы зуб сохранил работоспособность. Именно поэтому учёные трактуют находку как пример реального медицинского вмешательства, а не случайной или ритуальной модификации

Залим Кудаев
Основатель сети клиник «Зубы за один день»

Учёные также выяснили, что под отверстием был глубокий кариес. Вероятно, «врачеватель» пытался удалить больную ткань, чтобы облегчить страдания и остановить заражение.

Операция была мучительной, обезболивающих-то не существовало.

Источник:Зубы за один день
Автор:Максим Многословный
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