Неандертальцы оказались технически развитыми

Найден был наконечник копья возрастом 65 тысяч лет. Такой вид орудия действительно эффективен при охоте. Неандертальцы сделали наконечник из кремнистого сланца. Его толщина составила всего девять миллиметров, ширина — 41 миллиметр, длина — 76 миллиметров, вес — 28 граммов. Орудие оказалось весьма устойчиво к повреждениям.

Этот наконечник крепился к сложному копью с помощью эффективного органического связующего. Пока неясно, из чего делался шнур. Но учёные знают, что неандертальцы могли прясть шнуры из растительных волокон.

Отмечается, что умение делать сложные составные копья указывает на высокий уровень развития вида.