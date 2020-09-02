Наука и технологии
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Небольшое число машин с автопилотом значительно увеличит скорость движения на дорогах
Нужно, чтобы они соблюдали определённые правила
Новое исследование показало, что добавление даже небольшого числа машин с автопилотом на дороги увеличит скорость транспортного потока, а также сделает его безопаснее для природы.
Учёные рассматривали модель будущего, когда на дорогах будут находиться одновременно традиционные автомобили, которые управляются людьми, и беспилотники. Может показаться, что для значительных изменений в транспортном потоке потребуется много машин с автопилотом, но расчёты показывают, что это не обязательно.
Исследователи уверены, что даже менее 5% беспилотников на дорогах могут сделать транспортный поток эффективнее. Нужно только, чтобы машины с автопилотом соблюдали гайды учёных. Авторы исследования говорят, что можно добиться увеличения скорости потока на 40%, а также снижения расхода топлива на 28%.