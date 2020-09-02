Небольшое число машин с автопилотом значительно увеличит скорость движения на дорогах

Учёные рассматривали модель будущего, когда на дорогах будут находиться одновременно традиционные автомобили, которые управляются людьми, и беспилотники. Может показаться, что для значительных изменений в транспортном потоке потребуется много машин с автопилотом, но расчёты показывают, что это не обязательно.

Исследователи уверены, что даже менее 5% беспилотников на дорогах могут сделать транспортный поток эффективнее. Нужно только, чтобы машины с автопилотом соблюдали гайды учёных. Авторы исследования говорят, что можно добиться увеличения скорости потока на 40%, а также снижения расхода топлива на 28%.