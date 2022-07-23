Небольшой городок терроризирует группа хакеров

Небольшой городок с населением около 7500 жителей, похоже, стал мишенью известной группы разработчиков вымогательского ПО LockBit. 22 июля на их сайте появилось сообщение о том, что townofstmarys.com стал жертвой вымогательской программы, и были показаны файлы, которые были похищены и зашифрованы.

Во время беседы мэр Сент-Мэрис Эл Стратди сообщил The Verge, что город реагирует на атаку с помощью команды экспертов.

"Честно говоря, мы находимся в состоянии некоторого шока", - сказал Стратди. "Не очень приятно чувствовать себя мишенью, но эксперты, которых мы наняли, определили, в чем заключается угроза, и объясняют нам, как реагировать. Полиция заинтересована и выделила ресурсы на это дело... здесь есть люди, которые работают над этим круглосуточно".

На скриншотах, размещенных на сайте LockBit, показана файловая структура операционной системы Windows, содержащая каталоги, соответствующие таким муниципальным системам, как финансы, здравоохранение и безопасность, очистка сточных вод, имущественные дела и общественные работы. Городу был дан срок, до которого он должен заплатить за разблокировку своих систем, иначе данные будут опубликованы в Интернете.