Недавнему росту доходов Apple помогли iPhone и собственные сервисы

Высокие продажи линейки iPhone 15, запущенной в сентябре 2023 года, стали основным фактором роста. Сообщается также, что активная база устройств Apple достигла исторического максимума — 2,2 миллиарда во всех категориях.

Сервисы продолжают оставаться одним из основным источников дохода компании, установив рекордные показатели выручки в таких категориях, как реклама, облачные технологии, платежи, видео, App Store и AppleCare.

Тим Кук также прокомментировал сегодняшний запуск гарнитуры Vision Pro, назвав его «историческим». Он намекнул, что позже в этом году расскажет больше о достижениях Apple в области искусственного интеллекта.

Правда, не все так радужно: продажи носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров снизились, как и продажи iPad, которые упали на 25% из-за отсутствия новых моделей в 2023 году.