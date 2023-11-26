Недавний хаос среди создателей ChatGPT легко объяснили происхождением компании

Многие считают, что в основе конфликта лежит противоречивая идеология тех, кто настаивает на скорейшей коммерциализации, и тех, кто выступает за осторожные меры безопасности. Журналист Кара Свишер (Kara Swisher) опровергает эту версию, подчеркивая приверженность Альтмана решению проблем, связанных с искусственным интеллектом.

Хаос же объясняется уникальной структурой OpenAI, которая изначально создавалась как некоммерческая исследовательская лаборатория, ставящая во главу угла принципы, а не прибыль. Однако создание в 2019 году коммерческого подразделения привело к появлению конкурирующих группировок - тех, кто придерживается кредо служения человечеству, и тех, кто предпочитает традиционные стратегии Кремниевой долины.

Так, в фокусе внимания оказалась Microsoft и ее участие в будущем OpenAI – технологическому гиганту приходится искать тонкий баланс между сохранением своих инвестиций и избежанием «подводных камней» со стороны регулирующих органов.

По мере того как разворачивается драма, ландшафт ИИ становится все более неопределенным, возникают вопросы о консолидации власти в области ИИ в крупнейших компаниях и о потенциальном влиянии на инновации и занятость.