Недавний прорыв приблизил мир к «домашним» квантовым вычислениям

Квантовые компьютеры обладают огромным потенциалом для решения сложных проблем в таких областях, как здравоохранение и финансы. Однако проблемы безопасности, связанные с конфиденциальностью данных и шифрованием, препятствуют их более широкому внедрению. Новое исследование решает эти проблемы, обеспечивая «слепые квантовые вычисления».

Этот подход соединяет отдельные вычислительные объекты — пользовательское устройство и удаленный квантовый сервер — без ущерба для безопасности данных. Пользователи могут обрабатывать конфиденциальную информацию, используя секретные алгоритмы на сервере, и проверять результаты, не раскрывая никаких конфиденциальных деталей.

В системе используется оптоволоконный канал, соединяющий сервер с устройством для обнаружения фотонов на компьютере пользователя. Это позволяет проводить слепые квантовые вычисления по сети.

Исследование прокладывает путь к будущим коммерческим приложениям, потенциально приводящим к созданию устройств, защищающих данные во время использования квантовых облачных вычислений, что приближает мир к появлению «домашних» квантовых гаджетов.