Недоедание вызывает тяжёлую форму COVID-19

Учёные изучили данные 8604 детей и 94 495 взрослых, которые попали в больницу с COVID-19 в США в период с марта по июнь 2020 года.

Среди детей, которые тяжело перенесли COVID-19, у 7,5% был диагноз «недоедание». Среди же тех, кто переболел легко, недоедание наблюдалось только у 1,5%. Для взрослых эти показатели оказались равны 4% и 1,8% соотвественно. Из этого исследователи сделали вывод, что недоедание повышает риск тяжёлого протекания инфекции. Особенно восприимчивыми оказались дети и взрослые старше 79 лет.

На днях учёные также рассказали, что коронавирус влияет на когнитивные способности человека.