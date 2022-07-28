Недорогие наушники с защитой от воды и 32 часами общей автономности теперь продают в России

Диаметр драйвера Life Note E поддерживает звук в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. А для более качественного звука заявлена поддержка кодека AAC.

Отмечается, что при разговоре микрофоны наушников обрабатывают голос с помощью технологий искусственного интеллекта, что улучшает передаваемый через них звук. К тому же через приложение Soundcore вы сможете точно настроить наушники под свои музыкальные вкусы.

Для не особых любителей “ковыряться” в настройках доступны три предустановленных режима эквалайзера: