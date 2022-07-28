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Недорогие наушники с защитой от воды и 32 часами общей автономности теперь продают в России

Еще и со скидкой
Компания Anker Innovations представила для российского рынка новые наушники Soundcore Life Note E. Обработка голоса с помощью системы искусственного интеллекта, три режима эквалайзера и 32 часа работы — все это в миниатюрном кейсе всего за 3999 рублей (и это без учета скидки).
Недорогие наушники с защитой от воды и 32 часами общей автономности теперь продают в России

Диаметр драйвера Life Note E поддерживает звук в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. А для более качественного звука заявлена поддержка кодека AAC.

Отмечается, что при разговоре микрофоны наушников обрабатывают голос с помощью технологий искусственного интеллекта, что улучшает передаваемый через них звук. К тому же через приложение Soundcore вы сможете точно настроить наушники под свои музыкальные вкусы.

Для не особых любителей “ковыряться” в настройках доступны три предустановленных режима эквалайзера:

  • Bass Booster — с усилением низких частот для насыщенного звука.

  • Podcast — для прослушивания аудиокниг, голосовых сообщений, подкастов.

  • Soundcore Signature — универсальный сбалансированный режим.

Недорогие наушники с защитой от воды и 32 часами общей автономности теперь продают в России

Практически все действия с наушниками можно производить, просто дотронувшись до них: включить/поставить на паузу музыку, переключиться на следующий трек, отрегулировать звук, ответить на вызов. В комплекте также есть 5 пар амбушюр разного размера.

Кейс способен подзаряжать наушники 4 раза подряд. Одна зарядка, которая длится 3 часа, даёт 8 часов непрерывного звучания, а 10 минут в кейсе наушникам хватит для часа непрерывной работы. Наушники имеют степень защиты IPX5 и подходят для пробежек и прогулок под дождём, их даже можно случайно уронить в воду - им ничего не будет.

Наушники уже доступны в магазинах по рекомендованной розничной цене 3 999 рублей. А с промокодом OFTSLN5256BA в официальном магазине бренда на Ozon с 25 июля по 14 августа этого года наушники можно приобрести за 2 999 рублей.

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