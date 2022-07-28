Недорогие наушники с защитой от воды и 32 часами общей автономности теперь продают в России

Недорогие наушники с защитой от воды и 32 часами общей автономности теперь продают в РоссииЕще и со скидкой
Диаметр драйвера Life Note E поддерживает звук в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. А для более качественного звука заявлена поддержка кодека AAC.
Отмечается, что при разговоре микрофоны наушников обрабатывают голос с помощью технологий искусственного интеллекта, что улучшает передаваемый через них звук. К тому же через приложение Soundcore вы сможете точно настроить наушники под свои музыкальные вкусы.
Для не особых любителей “ковыряться” в настройках доступны три предустановленных режима эквалайзера:
Bass Booster — с усилением низких частот для насыщенного звука.
Podcast — для прослушивания аудиокниг, голосовых сообщений, подкастов.
Soundcore Signature — универсальный сбалансированный режим.
Практически все действия с наушниками можно производить, просто дотронувшись до них: включить/поставить на паузу музыку, переключиться на следующий трек, отрегулировать звук, ответить на вызов. В комплекте также есть 5 пар амбушюр разного размера.
Кейс способен подзаряжать наушники 4 раза подряд. Одна зарядка, которая длится 3 часа, даёт 8 часов непрерывного звучания, а 10 минут в кейсе наушникам хватит для часа непрерывной работы. Наушники имеют степень защиты IPX5 и подходят для пробежек и прогулок под дождём, их даже можно случайно уронить в воду - им ничего не будет.
Наушники уже доступны в магазинах по рекомендованной розничной цене 3 999 рублей. А с промокодом OFTSLN5256BA в официальном магазине бренда на Ozon с 25 июля по 14 августа этого года наушники можно приобрести за 2 999 рублей.