Недостаток доступа к компьютеру связали с проблемами для психики у молодых людей

Учёные обнаружили, что конец 2020 года был временем, когда молодые люди столкнулись с наибольшими трудностями, и что психическое здоровье тех, у кого не было доступа к компьютеру, имело тенденцию к ухудшению в большей степени, чем у их сверстников.

«Доступ к компьютерам означал, что многие молодые люди по-прежнему могли "посещать" школу виртуально, продолжать свое образование и не отставать от друзей. Но любой, у кого не было доступа к компьютеру, был в значительном невыгодном положении, что могло только усилить его чувство изоляции», — отметили исследователи.