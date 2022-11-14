Недостаток доступа к компьютеру связали с проблемами для психики у молодых людей

19:05, 14 ноября 2022
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Недостаток доступа к компьютеру связали с проблемами для психики у молодых людейОсобенно если дело было в пандемию COVID
Исследователи из Кембриджа узнали, как отсутствие доступа к компьютеру было связано с ухудшением психического здоровья молодых людей и подростков во время карантина из-за COVID-19.
Учёные обнаружили, что конец 2020 года был временем, когда молодые люди столкнулись с наибольшими трудностями, и что психическое здоровье тех, у кого не было доступа к компьютеру, имело тенденцию к ухудшению в большей степени, чем у их сверстников.
«Доступ к компьютерам означал, что многие молодые люди по-прежнему могли "посещать" школу виртуально, продолжать свое образование и не отставать от друзей. Но любой, у кого не было доступа к компьютеру, был в значительном невыгодном положении, что могло только усилить его чувство изоляции», — отметили исследователи.
Источник фото:Unsplash
Источник:MedicalXpress
Автор:Ксения МурашеваТеги: