Недосып обвинили в появлении нежелательных мыслей

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. Учёные из Йоркского университета провели эксперимент с 60 добровольцами. Все они были психически здоровы. Участники исследования должны были ассоциировать изображение лиц со снимками негативных или нейтральных сцен. Например, в первом случае это боевые действия, а во втором — городской пейзаж.

Добровольцев разделили на две группы. Первая могла спать следующую ночь, а вторая — нет. После этого участники просматривали уже знакомые изображения лиц.

Как оказалось, у тех людей, что не спали ночью, количество нежелательных мыслей в связи с фотографиями выросло почти наполовину.

Авторы работы считают, что она может помочь лучше изучить различные расстройства вплоть до шизофрении.