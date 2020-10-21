Наука и технологии
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Недосып обвинили в появлении нежелательных мыслей
Открытие важно для понимания механизмов психических расстройств
Учёные из Великобритании заявили, что недосып может спровоцировать появление нежелательных, негативных мыслей. Невыспавшемуся человеку сложнее противостоять им.
Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. Учёные из Йоркского университета провели эксперимент с 60 добровольцами. Все они были психически здоровы. Участники исследования должны были ассоциировать изображение лиц со снимками негативных или нейтральных сцен. Например, в первом случае это боевые действия, а во втором — городской пейзаж.
Добровольцев разделили на две группы. Первая могла спать следующую ночь, а вторая — нет. После этого участники просматривали уже знакомые изображения лиц.
Как оказалось, у тех людей, что не спали ночью, количество нежелательных мыслей в связи с фотографиями выросло почти наполовину.
Авторы работы считают, что она может помочь лучше изучить различные расстройства вплоть до шизофрении.