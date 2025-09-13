Нефтегазовая ExxonMobil заявила о создании нового графита для аккумуляторов

По словам Вудса, новый материал увеличивает срок службы батарей примерно на 30%, а также позволяет быстрее заряжать аккумулятор и дольше ездить без подзарядки. У компании в целом уже есть опыт работы с альтернативными технологиями: ещё в 1970-х её учёные участвовали в создании литий-ионной батареи.

Exxon заявляет, что сильна именно в разработке новых молекул и видит большие перспективы в использовании углерода и водорода для энергетики. Недавно компания приобрела активы американской Superior Graphite и планирует начать коммерческое производство нового материала к 2029 году.