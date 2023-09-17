Нефтяной гигант ExxonMobil пытался подорвать науку об изменении климата

Откровения, основанные на внутренних документах, полученных в результате судебного разбирательства в штате Нью-Йорк, и интервью с бывшими руководителями, совпадают с периодом, когда собственные ученые Exxon моделировали тревожный рост выбросов углекислого газа в результате ограниченного сокращения использования ископаемого топлива.

ExxonMobil входит в число нескольких энергетических компаний, против которых поданы иски, обвиняющие их в введении общественности в заблуждение относительно изменения климата и рисков, связанных с использованием ископаемого топлива. Вновь всплывшие документы могут быть использованы против Exxon в этих судебных разбирательствах.

Эти документы дополняют ранее сделанные выводы о том, что компания Exxon на протяжении десятилетий вела кампанию, направленную на то, чтобы посеять сомнения в изменении климата, в то время как ее собственные ученые предупреждали о его последствиях еще в 1977 году. В конце 1980-х годов во внутренних служебных записках компании подчеркивались опасения, что решение проблемы изменения климата может негативно сказаться на ее ресурсах и возможностях ведения бизнеса.