Негативные отзывы в интернете повысили продажи товара

Кратко о работе учёных пишет издание Indicator. Ранние исследования показывали, что потребители с большей вероятностью приобретут продукт с оценкой чуть ниже высшего балла, чем с наивысшей оценкой.

Исследователи в новой работе смоделировали ситуацию, когда продавец — единственный, кто знает об истинном качестве товара и может цензурировать отзывы, а покупатели бывают «наивные» и «рациональные». Первые верят тому, что написано в отзывах, а вторые — изучают все доступные данные о товаре.

Как оказалось, плохие отзывы плохи только для «наивных» потребителей, для «рациональных» же они могут стать признаком того, что перед ними качественный товар. Ведь если продавец может избирательно публиковать отзывы и при этом оставляет негативные, значит он уверен в качестве своего товара и думает, что будущие положительные отзывы «перебьют» плохие.