Нейробиолог объяснил, почему у человека в общественных местах иногда возникают мысли о насилии

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Нейробиолог объяснил, почему у человека в общественных местах иногда возникают мысли о насилииНа самом деле так работает наш мозг
Учёный Дин Бернетт рассказал, почему нам в голову в публичных местах иногда приходят страшные или неуместные мысли.
Человеческий мозг постоянно изучает окружающий мир и анализирует, что с нами происходит. При этом он также способен предугадывать будущие события и постоянно генерирует гипотезы в стиле «что, если», чтобы мы могли выбрать из всех возможных вариантов наилучший. Среди этих вариантов могут быть и самые неприятные, например связанные с агрессией, насилием и т. п.
Но вообще такие мысли являются подсознательным способом проверки наших границ. Это значит, пока мы переживаем по поводу того, что мысли о насилии нам приходят на ум, с нами всё в порядке. Тревога из-за этого совершенно нормальна, утверждает автор. Главное - не воплощать подобные мысли в жизнь.