Нейробиолог объяснил, почему у человека в общественных местах иногда возникают мысли о насилии

Человеческий мозг постоянно изучает окружающий мир и анализирует, что с нами происходит. При этом он также способен предугадывать будущие события и постоянно генерирует гипотезы в стиле «что, если», чтобы мы могли выбрать из всех возможных вариантов наилучший. Среди этих вариантов могут быть и самые неприятные, например связанные с агрессией, насилием и т. п.