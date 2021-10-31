Нейробиолог рассказала, что такое эмоции и зачем они нужны

Нейробиолог рассказала, что такое эмоции и зачем они нужныА также почему искусственный интеллект всё ещё не способен определять эмоции
На самом деле эмоции, отмечает учёный Лиза Фельдман-Барретт, - это предположения мозга о том, что значат ваши телесные ощущения. Причём эти предположения основываются на прошлом опыте. Причём создаются они настолько быстро, что может казаться, будто контролировать их невозможно.
Многие годы специалисты утверждали, что эмоции связаны со специальными цепями мозга (страха, гнева, счастья и т.п.), которые при попадании в ту или иную ситуацию «запускают» определённое выражение лица, поведение и т.п. К примеру, если вы увидели змею, то у вас была бы задействована лишь отдельная «цепь страха», которая отвечает за то, что ваши зрачки расширились, сердце стало биться быстрее.
Однако многие научные данные эту точку зрения опровергают. Согласно исследованиям, «проявление эмоции - это событие, затрагивающее весь мозг». Мозг же использует прошлый опыт, чтобы объединить информацию, полученную от тела, с информацией из внешнего мира. К примеру, если вы ждёте результаты анализов от врача и у вас сильно бьётся сердце, то вы начнёте испытывать тревогу. Это помогает мозгу спланировать ваши будущие действия так, чтобы вы остались живым и здоровым.
Также сейчас всё ещё существует много путаницы в исследованиях, посвящённых эмоциям. Например, многие работы доказывают, что люди во всём мире выражают эмоции при помощи одних и тех же выражений лица. Однако метод, который используется в данных экспериментах, ненадёжен.
Хотя различные организации утверждают, что их алгоритмы способны выявить эмоции человека, это не так. На самом деле система определяет лишь движения мышц, а не значение этих движений в определённой ситуации. К тому же существуют доказательства, согласно которым жители крупных городов хмурятся во время гнева менее 30 процентов всего времени, а это значит, что данная эмоция выражается у них в оставшееся время другим образом. Кроме того, хмуриться человек может не только из-за злости, но и по другим причинам. То есть хмурое выражение лица - это лишь одно из многих вариантов проявления гнева.
Из-за подобной путаницы и появляются в СМИ ложные новости о том, что у мышей есть эмоциональные «выражения лица», область мозга, называемая миндалевидным телом, - место страха, искусственный интеллект способен читать эмоции.