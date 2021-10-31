Нейробиолог рассказала, что такое эмоции и зачем они нужны

Однако многие научные данные эту точку зрения опровергают. Согласно исследованиям, «проявление эмоции - это событие, затрагивающее весь мозг». Мозг же использует прошлый опыт, чтобы объединить информацию, полученную от тела, с информацией из внешнего мира. К примеру, если вы ждёте результаты анализов от врача и у вас сильно бьётся сердце, то вы начнёте испытывать тревогу. Это помогает мозгу спланировать ваши будущие действия так, чтобы вы остались живым и здоровым.

Также сейчас всё ещё существует много путаницы в исследованиях, посвящённых эмоциям. Например, многие работы доказывают, что люди во всём мире выражают эмоции при помощи одних и тех же выражений лица. Однако метод, который используется в данных экспериментах, ненадёжен.

Хотя различные организации утверждают, что их алгоритмы способны выявить эмоции человека, это не так. На самом деле система определяет лишь движения мышц, а не значение этих движений в определённой ситуации. К тому же существуют доказательства, согласно которым жители крупных городов хмурятся во время гнева менее 30 процентов всего времени, а это значит, что данная эмоция выражается у них в оставшееся время другим образом. Кроме того, хмуриться человек может не только из-за злости, но и по другим причинам. То есть хмурое выражение лица - это лишь одно из многих вариантов проявления гнева.

Из-за подобной путаницы и появляются в СМИ ложные новости о том, что у мышей есть эмоциональные «выражения лица», область мозга, называемая миндалевидным телом, - место страха, искусственный интеллект способен читать эмоции.