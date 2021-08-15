Нейробиолог рассказала о скрытом виде чувств у человека

Нейробиолог рассказала о скрытом виде чувств у человекаПомимо базовых, есть то, на что обычно не обращается внимание
Традиционно, отмечает автор, у среднестатистического человека выделяется пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Их ещё называют экстероцептивными чувствами, поскольку они передают нам информацию о внешнем мире.
При этом у тела также есть особые рецепторы, сигнализирующие о процессах, происходящих в организме: о биении сердца, расширении лёгких и многом другом, о чём мы даже не подозреваем. Этот вид чувств называется "интероцепция".
Кроме того, наше тело передаёт информацию и о температуре, а мы часто не считаем такую способность чувством.
Также некоторые рецепторы в организме участвуют в нескольких процессах. Например, сетчатка глаза помогает нам видеть, но в то же время сигнализирует мозгу, день сейчас или ночь. Такое ощущение "день/ночь" лежит в основе циркадных ритмов, влияющих на метаболизм и цикл сна/бодрствования.
Даже чувства, которые мы считает основными, например зрение, тесно переплетены с другими. Например, то, что вы видите и как вы это видите, связано с отслеживанием вашим мозгом сердцебиения, а это - часть интероцепции.
Мозг способен также сформировать ощущения, для определения которых нет отдельных рецепторов. К примеру, аромат напитка на самом деле создаётся мозгом на основе данных, полученных от вкусовых и обонятельных рецепторов, а также от прикосновений к этому напитку и анализа его температуры.
То есть на самом деле, заключает автор, когда мы кладём пальцы на запястье, чтобы измерить пульс, мы на самом деле ощущаем то, что наш мозг построил на основе прошлого опыта и информации, поступающей от рецепторов. Все ощущения - это результат работы не органов чувств, а нашего мозга.