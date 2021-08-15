Нейробиолог рассказала о скрытом виде чувств у человека

Традиционно, отмечает автор, у среднестатистического человека выделяется пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Их ещё называют экстероцептивными чувствами, поскольку они передают нам информацию о внешнем мире.

При этом у тела также есть особые рецепторы, сигнализирующие о процессах, происходящих в организме: о биении сердца, расширении лёгких и многом другом, о чём мы даже не подозреваем. Этот вид чувств называется "интероцепция".

Кроме того, наше тело передаёт информацию и о температуре, а мы часто не считаем такую способность чувством.

Также некоторые рецепторы в организме участвуют в нескольких процессах. Например, сетчатка глаза помогает нам видеть, но в то же время сигнализирует мозгу, день сейчас или ночь. Такое ощущение "день/ночь" лежит в основе циркадных ритмов, влияющих на метаболизм и цикл сна/бодрствования.