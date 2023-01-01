Нейробиологи и психологи объяснили, как избавиться от вредной привычки

Какой бы ни была привычка, по мнению экспертов, есть несколько шагов, которые помогут вам наконец избавиться от неё. Первый шаг: составьте список действий, от которых вы хотели бы отказаться, и расставьте их в порядке приоритета. Если вы попытаетесь сделать всё сразу, вы, скорее всего, просто перегрузитесь и сдадитесь, говорит психиатр и нейробиолог из Колумбийского института изучения поведения мозга.

После того, как вы составили свой список, вам нужно вспомнить историю каждой привычки. «Если вы хотите изменить поведение, попытайтесь определить, что может быть спусковым крючком, порождающим такое поведение», — отметил другой эксперт, проректор психологии и бизнеса Университета Южной Калифорнии.

Следующий шаг — решить, как вы собираетесь избавиться от выбранной вами привычки, основываясь на вашей истории с ней и контексте или сигналах, которые привели вас к такому поведению. Например, вы тратите слишком много денег и хотите избавиться от этой привычки. Вы определили, что всё это началось после того, как добавили бесконтактную оплату. Возможно, тогда имеет смысл отказаться от неё.