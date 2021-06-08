Нейроинтерфейс предсказал людей, в которых может влюбиться человек

Наука и технологии
Сегодня в 16:15
Нейроинтерфейс предсказал людей, в которых может влюбиться человекЕго в целом можно использовать для составления рекомендаций
Учёные создали новый интерфейс «мозг-компьютер», обученный улавливать нейронную активность мозга, когда человек видит лицо нового знакомого. Его сложности достаточно, чтобы предсказывать, кто окажется привлекательным для человека, а кто — нет.
Алгоритм обучали на данных участников эксперимента. Обученная модель получает на вход новые нейронные паттерны и по ним предсказывает, покажется ли человеку новый знакомый привлекательным — ещё до того, как он сам увидит его лицо.
Учёные говорят, что их технология может использоваться для создания рекомендаций как на Netflix. Исследователи полагают, что научились предсказывать предпочтения человека в целом, а не только его степень влечения к другим людям. Учёные считают, что такая система может быть точнее, чем опросники, в которых человек может соврать или ошибиться в своих предпочтениях.