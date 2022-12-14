Нейрохирурга отправили в тюрьму на 5 лет за аферу с операциями на позвоночнике

Нейрохирург Локеш Тантувайя, 55 лет, из Сан-Диего, стал последним осужденным в рамках этой схемы, действовавшей с 1997 по 2013 год. За это время десятки медицинских работников, включая Тантувайя, получили крупные взятки и "откаты" за направление пациентов в Pacific Hospital of Long Beach и проведение процедур.

Афера возглавлялась бывшим владельцем Pacific Hospital Майклом Дроботом-старшим и принесла в сумме почти 600 млн долларов.

На сегодняшний день 23 человека были осуждены за участие в этой схеме, которая была раскрыта в ходе федерального расследования.