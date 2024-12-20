Нейрон на основе лазера обработал 34,7 млн изображений за секунду

Лазерный нейрон преодолевает ограничения более ранних фотонных нейронов, такие как низкая скорость и потеря данных. Используя квантово-точечные лазеры и высокоскоростные радиочастотные подложки, система достигает более быстрой и эффективной работы. По словам ведущего исследователя Чаорана Хуанга, это может улучшить процесс принятия решений ИИ в критически важных по времени задачах при одновременном снижении энергопотребления.

Команда протестировала лазерный нейрон в резервуарной вычислительной системе — сети, обрабатывающей последовательные данные, полезные для распознавания речи или предсказания погодных условий. Он продемонстрировал высокую точность, определяя нерегулярное сердцебиение в 98,4% случаев.

Хуанг добавил, что один лазерный нейрон может функционировать как небольшая нейронная сеть. Интеграция нескольких нейронов может раскрыть еще больший потенциал, подобно взаимосвязанным сетям мозга.