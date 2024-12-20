Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 11:31
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Нейрон на основе лазера обработал 34,7 млн изображений за секунду

Он работает как нервная клетка, только быстрее
Исследователи из Китайского университета Гонконга разработали нейрон на основе лазера, который обрабатывает данные в миллиард раз быстрее, чем человеческие нейроны. Работая на скорости 10 Гбод, эта технология во время тестирования обработала 34,7 миллиона изображений за одну секунду.
Нейрон на основе лазера обработал 34,7 млн изображений за секунду

© Chaoran Huang, Chinese University of Hong Kong

Лазерный нейрон преодолевает ограничения более ранних фотонных нейронов, такие как низкая скорость и потеря данных. Используя квантово-точечные лазеры и высокоскоростные радиочастотные подложки, система достигает более быстрой и эффективной работы. По словам ведущего исследователя Чаорана Хуанга, это может улучшить процесс принятия решений ИИ в критически важных по времени задачах при одновременном снижении энергопотребления.

Команда протестировала лазерный нейрон в резервуарной вычислительной системе — сети, обрабатывающей последовательные данные, полезные для распознавания речи или предсказания погодных условий. Он продемонстрировал высокую точность, определяя нерегулярное сердцебиение в 98,4% случаев.

Хуанг добавил, что один лазерный нейрон может функционировать как небольшая нейронная сеть. Интеграция нескольких нейронов может раскрыть еще больший потенциал, подобно взаимосвязанным сетям мозга.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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