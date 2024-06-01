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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 19:06
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Нейроны изучают не только прошлый, но и будущий опыт во время сна

Показало исследование
Недавнее исследование Университета Райса и Мичиганского университета показало, что нейроны в гиппокампе не только воспроизводят недавний опыт, но и предвосхищают будущий во время сна.
Нейроны изучают не только прошлый, но и будущий опыт во время сна
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Nature, проводилось на крысах, которые бегали по лабиринту, отслеживалась активность их нейронов в периоды отдыха. Исследователи обнаружили, что определенные нейроны стабилизируют пространственные представления и даже предсказывают будущие движения, пока животные спят.

Камран Диба, автор исследования, пояснил, что этот феномен отражает то, как наш собственный мозг может обрабатывать и решать проблемы во время сна. Команда использовала передовые методы машинного обучения, чтобы составить карту деятельности нейронов, и обнаружила, что некоторые нейроны адаптируются и обучаются во время сна, готовясь к выполнению будущих задач.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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#исследование
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#медицина