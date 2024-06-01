Нейроны изучают не только прошлый, но и будущий опыт во время сна

Исследование, опубликованное в журнале Nature, проводилось на крысах, которые бегали по лабиринту, отслеживалась активность их нейронов в периоды отдыха. Исследователи обнаружили, что определенные нейроны стабилизируют пространственные представления и даже предсказывают будущие движения, пока животные спят.

Камран Диба, автор исследования, пояснил, что этот феномен отражает то, как наш собственный мозг может обрабатывать и решать проблемы во время сна. Команда использовала передовые методы машинного обучения, чтобы составить карту деятельности нейронов, и обнаружила, что некоторые нейроны адаптируются и обучаются во время сна, готовясь к выполнению будущих задач.