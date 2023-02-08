Нейросеть ChatGPT теперь пишет вирусы под конкретные операционные системы и уязвимости

Он объяснил, что когда появляется новый эффективный инструмент, преступники стараются его адаптировать, причем очень быстро (ChatGPT не стал исключением).

Так, с помощью подобных программ создается вредоносный код с нужными характеристиками для конкретных операционных систем, для конкретных задач, для конкретных уязвимостей, абсолютно индивидуальный, подчеркивает Дремлюга. И хоть делается это в основном специалистами по безопасности для тестирования, эксперт отмечает, что это означает, что киберпреступники также давно завладели этим инструментом.

Он также рассказал, что киберпреступники и прежде использовали возможности искусственного интеллекта, но теперь даже обычный человек без необходимых навыков может создавать вирусы с помощью ChatGPT.