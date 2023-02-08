Нейросеть ChatGPT втянули в культурные войны в Индии

В вопросах веры ChatGPT обучен быть осмотрительным, отвечая "Извините, но я не запрограммирован на шутки о какой-либо религии или божестве", когда его просят пошутить об Иисусе Христе или Мухаммеде, пишет Wired. Компания OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, не ответила на просьбу о комментарии.

Негодование распространилось по индийским социальным сетям, поддерживаемое индуистскими националистическими комментаторами, такими как Раджив Малхотра, у которого более 300 000 подписчиков в Twitter.

В течение нескольких дней это переросло в полноценную теорию заговора. Рохит Ранджан, ведущий одного из крупнейших индийских телеканалов Zee News, посвятил 25 минут своего прайм-тайма предположению, что ChatGPT представляет собой международный заговор против индусов.

"Большинство моих покупателей - индусы … я не рискну оскорбить их спорным программным обеспечением", - говорит предприниматель из Дели, пожелавший остаться анонимным, чтобы избежать ответной реакции со стороны покупателей. Он добавил, что точно не будет использовать ничего подобного ChatGPT в своем онлайн-бизнесе".