Нейросеть Google может создавать музыку любого жанра на основе текстового описания

ИИ может не только комбинировать жанры и инструменты, но и писать треки, используя абстрактные выражения. Например, профессиональные описания картин.

Одна из песен, которую создала нейросеть, опиралась на вот такое описание: “Слияние реггетона и электронной танцевальной музыки с космическим, потусторонним звучанием. Вызывает ощущение потери в космосе, а музыка должна вызывать чувство удивления и благоговения, но при этом быть танцевальной”. И спойлер: звучал результат подобающе описанию.