Наука и технологии
12:38, 18 февраля 2023
1 мин.

Нейросеть Microsoft начнет рекламировать вам товары

Рекламные агентства ликуют

Встроенная в поисковик Bing нейросеть еще не вышла в публичный доступ, а Microsoft уже начала обсуждать с рекламными агентствами, как она планирует зарабатывать деньги на своей обновленной поисковой системе, сообщает Reuters.

Нейросеть Microsoft начнет рекламировать вам товары

Фото: Freepic

На встрече с крупным рекламным агентством Microsoft продемонстрировала демо-версию нового Bing и сказала, что планирует разрешить рекламные ссылки в ответах на результаты поиска, сообщил один из руководителей рекламных агентств, который и рассказал о встрече на условиях анонимности.

Microsoft ждет, что более человеческие ответы чат-бота в Bing привлекут больше пользователей к функции поиска и, следовательно, больше рекламодателей. Реклама в чат-боте Bing также может занять более заметное место на странице по сравнению с традиционной поисковой рекламой. При этом, по информации Reuters, Microsoft уже тестирует рекламу в ранней версии чат-бота Bing.

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