Нейросеть Microsoft начнет рекламировать вам товары

На встрече с крупным рекламным агентством Microsoft продемонстрировала демо-версию нового Bing и сказала, что планирует разрешить рекламные ссылки в ответах на результаты поиска, сообщил один из руководителей рекламных агентств, который и рассказал о встрече на условиях анонимности.

Microsoft ждет, что более человеческие ответы чат-бота в Bing привлекут больше пользователей к функции поиска и, следовательно, больше рекламодателей. Реклама в чат-боте Bing также может занять более заметное место на странице по сравнению с традиционной поисковой рекламой. При этом, по информации Reuters, Microsoft уже тестирует рекламу в ранней версии чат-бота Bing.