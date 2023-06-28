Нейросеть Microsoft получит доступ к медицинским записям людей

Сотрудничество направлено на интеграцию приложения Nuance для клинических заметок на базе ИИ в платформу Epic, что позволит автоматически создавать черновые клинические заметки в течение нескольких секунд.

Благодаря использованию записи разговоров в реальном времени и передовых моделей ИИ, решение значительно «снизит административную нагрузку врачей, сэкономит их время и повысит вовлеченность пациентов», сообщает компания.

Поскольку программное обеспечение Epic используют более 500 000 врачей и 306 миллионов пациентов по всему миру, партнерство имеет потенциал. В системе будет использоваться новейшее решение Nuance - Dragon Ambient eXperience Express (DAX Express), которое объединяет существующие технологии искусственного интеллекта с новейшей моделью OpenAI GPT-4.

Решение пройдет предварительный закрытый показ этим летом и, как ожидается, станет общедоступным к первому кварталу 2024 года. Данные пациентов будут полностью зашифрованы и обработаны.