Нейросеть Midjourney забанила пользователя за создание картинок с изменяющими своим жёнам политиками

Это произошло после того, как цифровой художник использовал нейросеть для создания фальшивых изображений политиков, изменяющих своим супругам.

Браун продемонстрировал эти картинки в серии под названием «ИИ произведёт революцию в индустрии шантажа». При этом он называл такое использование искусственного интеллекта «оружием».

В конечном итоге команда Midjourney приняла решение заблокировать Брауна. И целый ряд экспертов, вместе с пользователями, назвали это «позитивным шагом в борьбе с дезинформацией», которую ИИ может распространять накануне выборов 2024 года.

В созданных Брауном изображениях были изображены несколько политиков, включая президента Джо Байдена, бывшего президента Дональда Трампа и других. Хотя некоторые изображения выглядят убедительно, они всё же являются фальшивками.