Нейросеть Midjourney забанила пользователя за создание картинок с изменяющими своим жёнам политиками

Нейросеть Midjourney забанила пользователя за создание картинок с изменяющими своим жёнам политикамиМногие считают это справедливым
Автор поддельных изображений, Джастин Браун, был заблокирован на платформе Midjourney AI.
Это произошло после того, как цифровой художник использовал нейросеть для создания фальшивых изображений политиков, изменяющих своим супругам.
Браун продемонстрировал эти картинки в серии под названием «ИИ произведёт революцию в индустрии шантажа». При этом он называл такое использование искусственного интеллекта «оружием».
В конечном итоге команда Midjourney приняла решение заблокировать Брауна. И целый ряд экспертов, вместе с пользователями, назвали это «позитивным шагом в борьбе с дезинформацией», которую ИИ может распространять накануне выборов 2024 года.
В созданных Брауном изображениях были изображены несколько политиков, включая президента Джо Байдена, бывшего президента Дональда Трампа и других. Хотя некоторые изображения выглядят убедительно, они всё же являются фальшивками.