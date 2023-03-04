Нейросеть может обнаружить болезнь Альцгеймера по обычным снимкам мозга

Для исследования они использовали искусственный интеллект, который использует большие объемы данных и сложные алгоритмы для обучения моделей. Команда разработала модель для выявления болезни Альцгеймера на основе данных МРТ, полученных от пациентов с болезнью Альцгеймера и без нее.

Затем группа протестировала модель на пяти наборах данных из разных больниц. В целом, в исследовании участвовали 11 103 изображения от 2 348 пациентов с риском развития болезни Альцгеймера и 26 892 изображения от 8 456 пациентов без болезни Альцгеймера. На всех пяти наборах данных модель определила риск болезни Альцгеймера с точностью 90,2%.

Среди основных инноваций работы - способность обнаруживать болезнь Альцгеймера независимо от других переменных, таких как возраст.