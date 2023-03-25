Нейросеть написала научную работу с “критикой” самой себя

Становясь все более совершенной, ChatGPT вызвал обеспокоенность в образовательном секторе по поводу академической честности и плагиата с его стороны. Для решения некоторых из этих проблем в новом исследовании использовалась сама нейросеть, чтобы продемонстрировать, насколько сложными стали большие языковые машины.

В большей части своей работы ученые использовали серию запросов и вопросов, чтобы побудить ChatGPT к созданию контента в академическом стиле.

Как только текст был сгенерирован, они скопировали и вставили полученный результат в научную работа, упорядочили ее, следуя структуре, предложенной ChatGPT, а затем вставили подлинные ссылки по всему тексту. Процесс работы был раскрыт читателям только в разделе "Обсуждение", который был написан непосредственно исследователями без участия программного обеспечения.