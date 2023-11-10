Нейросеть научилась картографировать гигантские айсберги за мгновение

Нейросеть научилась картографировать гигантские айсберги за мгновениеВ десять тысяч раз быстрее человека
Исследователи из Лидского университета представили нейронную сеть, способную составлять карты больших айсбергов всего за 0,01 секунды. Инновационный алгоритм, получивший название U-net, был обучен на основе снимков, сделанных спутниками наблюдения за Землей Copernicus Sentinel-1 Европейского космического агентства.
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Отслеживание колоссальных айсбергов вручную отнимает много времени, аналитики тратят несколько минут на обводку одного айсберга. Однако алгоритм U-net позволил в 10 000 раз увеличить скорость картографирования, что делает его потенциально революционным для мониторинга этих колоссальных ледяных гигантов.
С поразительной точностью 99% модель искусственного интеллекта превосходит предыдущие попытки автоматизации, решая такие задачи, как различение айсбергов и морского льда. Этот прорыв не только ускоряет процесс картографирования, но и повышает его точность, открывая новые возможности для эффективного наблюдения за изменениями в зонах айсбергов.