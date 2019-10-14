Нейросеть научилась «видеть» людей сквозь стены

Статью о разработке опубликовали на сайте Массачусетского технологического института (MIT). В ней описан алгоритм, который может анализировать как видеозаписи, так и радиоволновые сигналы. Сначала он считывает данные и того, и другого типа с камеры или радиоприёмопередатчика, а потом нейросеть создаёт из них скелетообразную модель тела. Затем уже другой алгоритм анализирует модели на кадре, пытаясь определить их действия.

Радиоволновое сканирование происходит при помощи прибора с двумя антеннами, которые излучают собственно радиоволны, а затем принимают их отражёнными от объектов. Из этих сигналов формируются сначала двумерные изображения, а уже потом специальная нейросеть делает скелетообразные модели.

Разработка исследователей из MIT продемонстрировала точность до 83% при сканировании через стену.