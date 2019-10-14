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Нейросеть научилась «видеть» людей сквозь стены

Определять, что они там делают
Разработчики из США создали нейросеть, которая может распознавать движения людей по данным радиоволнового сканирования через стену. Она способна определить, например, рукопожатие.

Статью о разработке опубликовали на сайте Массачусетского технологического института (MIT). В ней описан алгоритм, который может анализировать как видеозаписи, так и радиоволновые сигналы. Сначала он считывает данные и того, и другого типа с камеры или радиоприёмопередатчика, а потом нейросеть создаёт из них скелетообразную модель тела. Затем уже другой алгоритм анализирует модели на кадре, пытаясь определить их действия.

Радиоволновое сканирование происходит при помощи прибора с двумя антеннами, которые излучают собственно радиоволны, а затем принимают их отражёнными от объектов. Из этих сигналов формируются сначала двумерные изображения, а уже потом специальная нейросеть делает скелетообразные модели.

Разработка исследователей из MIT продемонстрировала точность до 83% при сканировании через стену.

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