Нейросеть научили диагностировать коронавирусную инфекцию без участия врачей

Нейросеть разработали российские учёные из Университета Иннополис. Авторы разработки считают, что рентген лёгких становится одним из наиболее доступных вариантов массовой диагностики. В некоторых случаях на снимках видны признаки пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Нейросеть обучили на 94 снимках лёгких пациентов с пневмонией нового типа и на 28 тысячах снимках пациентов с пневмонией старых типов. Затем систему протестировали. Оказалось, что нейросеть может обнаруживать различия между пневмонией и заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, с точностью до 80%.

Сообщается, что данный сервис может быть развёрнут в облаке, что облегчит врачам доступ к нему.