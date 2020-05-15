Наука и технологии
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Нейросеть научили имитировать «голосом» плач
Звучит, и правда, похоже
Британская компания Sonantic рассказала об интересной разработке. Нейросеть научили имитировать «голосом» плач и другие эмоции во время озвучивания текста.
Созданная разработчиками Sonantic система использует множество различных голосовых моделей, которые записывали на основе голосов настоящих актёров. Какие результаты выдаёт нейросеть, можно оценить по этому видео (вся озвучка в нём — искусственная):
Отмечается, что нейросеть Sonantic можно будет использовать, например, в озвучке игр. Система способна делать голос персонажа эмоционально выразительным — он сможет плакать и кричать. При этом применение нейросети позволит удешевить разработку игр. Компания уже сотрудничает с рядом игровых разработчиков.
Создатели нейросети не считают, что она когда-нибудь вытеснит настоящих актёров озвучки. Это можно, скорее, сравнить с CGI.