Нейросеть научили имитировать «голосом» плач

Отмечается, что нейросеть Sonantic можно будет использовать, например, в озвучке игр. Система способна делать голос персонажа эмоционально выразительным — он сможет плакать и кричать. При этом применение нейросети позволит удешевить разработку игр. Компания уже сотрудничает с рядом игровых разработчиков.

Создатели нейросети не считают, что она когда-нибудь вытеснит настоящих актёров озвучки. Это можно, скорее, сравнить с CGI.