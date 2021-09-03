Нейросеть показала Илона Маска с разной внешностью

В программе нужно лишь ввести описание того, какую внешность вы хотите увидеть. Например, если набрать «милый котик», нейросеть превратит обычного кота на фото на милого, с большими глазами.

Нейросеть можно применять и на людях. Исследователи взяли фото основателя Tesla Илона Маска и изменили его. На выходе получились разные версии Маска, даже с макияжем: