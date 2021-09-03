Нейросеть показала Илона Маска с разной внешностью

Наука и технологии
Сегодня в 14:19
Нейросеть показала Илона Маска с разной внешностьюКак вам Илон с макияжем?
Команда исследователей из Израиля разработала метод, который изменяет внешность людям на фотографиях. Разработчики использовали генеративно-состязательные сети.
В программе нужно лишь ввести описание того, какую внешность вы хотите увидеть. Например, если набрать «милый котик», нейросеть превратит обычного кота на фото на милого, с большими глазами.
Нейросеть можно применять и на людях. Исследователи взяли фото основателя Tesla Илона Маска и изменили его. На выходе получились разные версии Маска, даже с макияжем:
Исследователи также применили нейросеть к фотографии основателя Facebook Марка Цукерберга:
Если убрать шутки в сторону, технология поистине впечатляющая. Фотографии получаются очень реалистичными. Специалисты действительно долго работали над программой. Почитать о технологии подробнее можно по ссылке.