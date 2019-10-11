Нейросеть превратила Барака Обаму в героя «Мстителей»

Стоит отметить, что технология deepfake всерьёз пугает общественность. Например, губернатор штата Калифорния недавно подписал законопроекты, запрещающие публикацию фейковых видео с участием политиков и порнороликов, созданных нейросетями. Пока технология выглядит недостаточно реалистично, и подделку всё-таки можно отличить от реальной записи. Но эксперты опасаются, что в скором времени это станет проблематичным.