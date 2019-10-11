Наука и технологии
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Нейросеть превратила Барака Обаму в героя «Мстителей»
Ну, конечно, в Чёрную пантеру
Технология deepfake продолжает веселить ценителей. На этот раз нейросеть заменила героя фильмов киновселенной Marvel Чёрную пантеру на Барака Обаму.
Видео опубликовано на YouTube-канале Sham00K. Лицо Т’Чаллы в нём прекрасно заменяет лицо Барака Обамы в различных сценах фильма «Чёрная пантера». Подделали даже голос бывшего президента США при помощи тренировки искусственного интеллекта на отрывках его речей.
Стоит отметить, что технология deepfake всерьёз пугает общественность. Например, губернатор штата Калифорния недавно подписал законопроекты, запрещающие публикацию фейковых видео с участием политиков и порнороликов, созданных нейросетями. Пока технология выглядит недостаточно реалистично, и подделку всё-таки можно отличить от реальной записи. Но эксперты опасаются, что в скором времени это станет проблематичным.
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