Нейросеть превратила Путина и Трампа в одного человека

Художник использовал программу DeepFaceLab. Получившийся ролик он обработал в Adobe After Effects. Стоит отметить, что результат вышел весьма достойный: артефактов на видео нет. Лицо «Трампутина» довольно реалистично меняет выражение. Для достижения такого результата нейросеть прошла 240 тысяч итераций на одном наборе данных.

Основой для ролика стал 26-секундный отрывок из речи Трампа, где он рассуждает о жестокости Европы по отношению к США. Художник уточняет, что его видео — не политическое заявление. Это просто эксперимент.